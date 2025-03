Shopping, a Piacenza domenica 9 marzo torna lo “Sbaracco”

Al termine dei saldi invernali Piacenza propone in centro città la domenica dello Sbaracco, il tradizionale appuntamento per le ultime opportunità di acquisti che segna il passaggio alla nuova stagione primaverile.

L’appuntamento è per domenica 9 marzo con i negozi del centro storico che espongono in strada durante l’intero arco della giornata.

Si tratta della prima iniziativa di “Al centro le persone” il progetto di marketing e promozione del territorio finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Piacenza con la nuova legge regionale Sviluppo Economia urbana (lr12/2023).

L’amministrazione comunale fa sapere che verranno realizzate altre iniziative per la valorizzazione del sistema commerciale del centro urbano per tutto il 2025 e nella prima metà del 2026.

L’iniziativa è promossa in collaborazione tra i soggetti che compongono la Cabina di Regia del Comune di Piacenza: Assessorato al Commercio- Unione Commercianti Piacenza, Confesercenti Piacenza, CNA Piacenza, Associazione Vita in Centro a Piacenza.