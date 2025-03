Confcommercio Piacenza: si dimettono i quattro vicepresidenti

Cosa succede in Confcommercio Piacenza? I quattro vicepresidenti della squadra di Raffaele Chiappa, in carica fino al 2027 e presidente dal 2016, hanno dato le dimissioni. Ciascuno con ragioni proprie, ma che lasciano un gusto di non detto fino in fondo. Sembra che negli ultimi sei mesi siano stati poco ascoltati, ma una totale chiarezza servirebbe all’associazione che conta ben 1.490 soci.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’