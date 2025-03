I Giovedì della Bioetica 2025: presentate in Fondazione le otto conferenze

Otto appuntamenti con studiosi italiani e internazionali da segnare in agenda per parlare di bioetica e delle sfide dell’etica: nella mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo, sono state presentate in Fondazione Piacenza Vigevano le otto conferenze che si terranno fra il 13 marzo e il 13 novembre di quest’anno.

Gli argomenti che saranno trattati sono tanti: la trasmissione della vita, le cellule staminali, gli organoidi cerebrali, l’intelligenza artificiale, la fioritura dei neuroni, la lotta contro il cancro, i robot bio-ispirati, il sonno e i ritmi circadiani, fino alla “Rivoluzione Crono”.

L’iniziativa è promossa, dall’Istituto Italiano di Bioetica – Sezione Emilia-Romagna e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che sostiene il progetto da alcuni anni.

Il primo incontro sarà il prossimo giovedì 13 marzo, alle 17.30, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13. L’ospite sarà il professor Carlo Bulletti della Yale University – Connecticut (Usa) che svilupperà il tema “Trasmissione della vita ieri, oggi e domani: dalla gravidanza per altri alle nuove tecnologie”.

Grande soddisfazione per il presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica Sezione Emilia Romagna Giorgio Macellari: “I Giovedì della Bioetica sono l’esito di un progetto culturale destinato a un pubblico eterogeneo di studenti, studiosi e intellettuali, ma anche di semplici cittadini, di curiosi, coraggiosi e trasgressivi, per sensibilizzare la gente sull’importanza del sapere scientifico e della riflessione filosofica. Gli autori e i temi delle conferenze – ha aggiunto – hanno come sfondo comune l’interrogazione sulle implicazioni etiche delle innovazioni scientifiche e biotecnologiche, all’insegna del motto “Tutto è consentito all’uso della Scienza per l’Uomo. Nulla è consentito all’uso dell’Uomo per la Scienza“. Lo spirito della Sezione Emilia-Romagna Piacenza dell’Istituto Italiano di Bioetica – ha proseguito Macellari – è squisitamente multidisciplinare e concepisce l’integrazione fra saperi diversi come strumento di innovazione, progresso, libertà e democrazia. La Sezione considera la diversità una ricchezza e la difende come cammino verso la tolleranza e la convivenza pacifica. La Sezione promuove il Sapere, con un particolare riferimento a quello scientifico, ma ampiamente integrato con quello umanistico, in quanto opportunità per la crescita individuale e sociale, fisica e psicologica, intellettuale e spirituale”.

IL PROGRAMMA COMPLETO