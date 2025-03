Il Comune di Piacenza apre un canale Whatsapp: eventi, viabilità e informazioni

Il Comune di Piacenza sbarca su Whatsapp. È ufficialmente operativo, dopo un breve periodo di sperimentazione interna, il nuovo canale al quale tutti i cittadini interessati possono iscriversi in modo immediato, gratuito e tutelando la propria privacy, dal momento che non è richiesta in alcun modo la comunicazione del proprio numero di telefono.

Gli utenti avranno la possibilità di ricevere direttamente nell’area “aggiornamenti” della propria applicazione Whatsapp una serie di informazioni riguardanti un ampio ventaglio di temi: dagli eventi in calendario ai nuovi bandi, dalle opportunità per i giovani alle iniziative per la terza età, oltre a informazioni di servizio relative alle modifiche alla viabilità e agli orari degli sportelli.

Iscriversi richiede solo tre passaggi: collegarsi all’indirizzo comune.piacenza.it/wa, cliccare sul link “Iscriviti al canale” o inquadrare il QR code (un’anteprima del canale verrà mostrata direttamente su Whatsapp) e selezionare “Iscriviti’ nella app.

Chi lo desidera può inoltre attivare le notifiche per ricevere un avviso in occasione di ogni nuova pubblicazione di contenuti, l’iscrizione, così come le notifiche stesse, potrà essere revocata in qualsiasi momento con effetto istantaneo.