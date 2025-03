On Er, nella puntata: le “figlie dell’infinito”, commissione Sanità e fondi europei

Restituire una voce alle donne che hanno contribuito alla scoperta di importanti fenomeni scientifici, come, ad esempio, la misurazione delle distanze fra i pianeti. Oppure sollecitare attraverso l’arte una riflessione sul ruolo della donna nella nostra cultura. È questo il senso della mostra ‘Figlie dell’infinito’ di Ilaria Margutti che viene esposta in Assemblea legislativa in occasione dell’8 marzo. La mostra viene inaugurata il 6 marzo in Assemblea legislativa. Ne parla la nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, in onda questa sera, 5 marzo, alle 20.15 su Telelibertà, con l’artista Ilaria Margutti e la curatrice Silvia Bonomini, ospiti in collegamento.

Ma non è mancata la politica. In commissione Sanità, l’assessore Massimo Fabi ha fatto il punto sulla situazione dei Cau in regione. E ha spiegato che nel 2024 i Centri di emergenza urgenza hanno portato a una riduzione del 14% degli accessi ai Pronto soccorso dell’Emilia-Romagna. Sentiamo nel nostro servizio come è andata. Mentre in commissione Politiche economiche, l’assessore al Bilancio Davide Baruffi è intervenuto sui fondi europei e sui fondi Pnrr. Che prevedono sostegno all’agricoltura, ma anche l’aumento dei posti negli asili nido con la riduzione delle rette. Infine, lo sport: l’Emilia-Romagna vuole restare una “Sport Valley”, in grado di coniugare l’attività sportiva di base con i grandi eventi nazionali e internazionali. Come, ad esempio, il Giro d’Italia, che è tornato dall’anno scorso sulle nostre strade.