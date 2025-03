Salumi piacentini, Grossetti e Belli confermati presidenti: “Stati Generali del settore”

L’assemblea degli associati del Consorzio dei Salumi Dop piacentini e l’assemblea degli associati del Consorzio Salumi tipici piacentini, riunite nei giorni scorsi per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2024, hanno provveduto anche al rinnovo delle cariche sociali.

Riconfermato alla presidenza del Consorzio Salumi Dop piacentini Antonio Grossetti che sarà affiancato da un Consiglio di amministrazione composto da Jessica Lucido, Francesco Muselli, Remo Peveri, Giuseppe Michelazzi, Dario Gualini, Emmanuele Gagliardi.

Anche per il Consorzio Salumi tipici piacentini è stato confermato alla presidenza Roberto Belli, che sarà affiancato in Cda dai consiglieri Jessica Lucido, Giuseppe Michelazzi, Remo Peveri, Massimiliano Savi.

A completare i rispettivi organismi saranno nominati due componenti di diritto in capo alla Camera di Commercio dell’Emilia, e dall’Amministrazione provinciale di Piacenza.

Il presidente Grossetti, ringraziando l’assemblea per la rinnovata fiducia, ha tracciato il programma per il prossimo triennio: “Tutela e promozione saranno i cardini dell’attività. Considerata la gravità e il perdurare della peste suina africana, il Consorzio continuerà a monitorare la situazione come ha fatto fin dal primo giorno in cui è stato segnalato il primo caso in provincia di Ovada”.

Grossetti, inoltre, ha ricordato “il forte impegno profuso nell’attività svolta dal Distretto del cibo dei Salumi Dop piacentini che, con il progetto approvato dal ministero, prevede un investimento, già avviato, per le aziende beneficiarie, sul territorio piacentino, di oltre 47 milioni di euro“.

Per quanto riguarda il Consorzio dei Salumi tipici piacentini, Belli ha ricordato soprattutto l’attività di promozione, ma ha ribadito anche “la necessità sempre più forte che tutto il sistema della salumeria piacentina si rafforzi per meglio affrontare unitariamente le diverse problematiche”. Per queste ragioni ha annunciato l’organizzazione a breve di un incontro che riguardi gli “Stati generali della salumeria piacentina”.