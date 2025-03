A Piacenza Expo arriva la primavera: Apimell, Seminat e Buon Vivere

Sta per alzarsi il sipario, a Piacenza Expo, sulle “tre fiere di primavera”: Apimell, Seminat e Buon Vivere, in programma da domani a domenica.

Un fine settimana dedicato all’apicoltura, al verde, alla natura e alle tipicità enogastronomiche grazie alla contemporanea presenza di queste tre storiche rassegne, presentate questa mattina alla Banca di Piacenza.

“Ogni anno Piacenza Expo, tra espositori, tecnici e visitatori – ha detto il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – porta sul territorio più di duecentomila persone, creando economia per la nostra provincia grazie anche a fiere storiche come Apimell, Seminat e Buon Vivere. Quest’anno ci saranno espositori da tutta Italia e di tredici Paesi oltre confine. Un grande evento con un adeguato corollario fatto da Seminat, dedicata al giardinaggio e al florovivaismo, e da Buon Vivere con le tipicità enogastronomiche dei territori italiani e anche di quello piacentino con Coldiretti, Confcooperative e Consorzio salumi piacentini”. “Complessivamente – ha aggiunto il direttore, Sergio Copelli – saranno circa 240 gli espositori con una crescita del 7% per Apimell rispetto al 2024. In programma anche un ricco calendario di convegni, tra i relatori anche il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo, e l’assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna, Alessio Mammi“.

Degustazioni guidate, analisi sensoriali, corsi e incontri di carattere divulgativo ma anche convegni tematici di alto profilo tecnico, come di consueto, nel programma di Apimell. Tra questi anche quello dell’Associazione provinciale apicoltori piacentini “dedicato – ha evidenziato il presidente dell’Associazione apicoltori piacentini, Ernesto Torretta – ai rischi portati dalla vespa velutina, il calabrone asiatico che sta creando ingenti danni all’apicoltura europea, oltre ai rischi per la salute umana. Nell’occasione presenteremo anche, insieme a Piacenza Expo, il 1° Concorso nazionale dedicato ai mieli del bosco”.