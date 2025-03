Il commercio piacentino e i nuovi obblighi per la sicurezza a Nel Mirino

Il mondo del commercio e la sicurezza cittadina camminano insieme: chi ha un’attività presidia anche il territorio. Di questo, ma anche della contrazione del mercato dovuta ai chiari di luna dell’economia che portano a minori consumi, si parlerà questa sera alle 21.00 a “Nel Mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi, in onda ogni venerdì.

Al tavolo dello Spazio Rotative saranno presenti l’assessore al commercio del Comune di Piacenza, Simone Fornasari, che dialogherà con Cristian Lertora, segretario della Fiepet Confesercenti, Roberto Carbonetti di Fipe Confcommercio ed Enrica Gambazza, direttrice di Cna.

La trasmissione sarà l’occasione per fare una mappatura dei pubblici esercizi della nostra città, con un focus sul centro storico e sulla proposta dell’amministrazione di rendere a senso unico un tratto di corso Vittorio Emanuele. Con l’obiettivo di fare chiarezza anche per gli addetti ai lavori, si affronterà il tema degli obblighi e delle responsabilità in capo agli esercenti derivanti dal decreto Piantedosi del 21 gennaio scorso, un decreto che introduce nuove misure di sicurezza per bar, discoteche e locali. Fra queste l’installazione di telecamere per sorvegliare l’esterno e gli accessi al bar, l’illuminazione adeguata fuori dai locali, la dotazione di un referente della sicurezza per esercizi aperti oltre a un certo orario, e ancora la “grazia del questore” per chi dimostra impegno nel mantenere l’ambiente sicuro, nonché un giro di vite sull’alcol ai minorenni.