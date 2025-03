Cantieri, viabilità e area camper: i dubbi dei residenti per la “nuova” ex Acna

Sono ancora tante le incognite sulla riqualificazione dell’area ex Acna. L’altra sera alla Sala della partecipazione di via Taverna, un folto gruppo di cittadini residenti nella zona ha fatto sentire la propria voce, incontrando l’amministrazione comunale per approfondire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica (in partenza ad aprile e della durata di 11 mesi ) e la successiva riprogettazione dell’area, ancora in fase di progettazione, che vedrebbe la realizzazione di un parcheggio pubblico con zona camper e la creazione di spazi verdi nel 2026.



Dopo un’iniziale illustrazione del progetto da parte dell’assessore e vicesindaco Matteo Bongiorni, dell’operatrice tecnica Maria Grazia Granata e dell’ingegner Samuele Salotti, professionista incaricato del progetto di bonifica, gli interventi dei cittadini (moderati dalla residente Paola Subacchi) che hanno sollevato dubbi e osservazioni, in particolare sulla prima fase di bonifica: controlli delle emissioni inquinanti, rumori e vibrazioni dello scavo e numero di camion che graveranno sulla viabilità per il trasporto della terra da estrarre, con la richiesta di effettuare una seria vigilanza sullo stato di avanzamento della bonifica e sulle criticità segnalate dai residenti.

Sul futuro progetto di parcheggio e parco urbano, le maggiori preoccupazioni espresse dagli intervenuti sono legate alla strada di accesso al parcheggio – che da progetto passa radente alle abitazioni presenti lungo via san Bartolomeo, stringendole in una morsa di traffico sui due lati – e sull’area camper, sempre di fianco alle abitazioni, per i timori legati sia al traffico e rumore sia a eventuali abusi sull’utilizzo dell’area.

Tra le soluzioni suggerite, quella di deviare l’ingresso al parcheggio scostandolo dalle case, inserendo un’area verde con alberi e siepi come protezione, ipotizzando lo spostamento o l’eliminazione dell’area camper, poco gradita ai più.

La serata si è conclusa la proposta da parte dei residenti di un futuro incontro a fine maggio per verificare la situazione della bonifica e approfondire le proposte sul futuro progetto di parcheggio e area verde.