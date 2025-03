Droni, potature, il cervello delle api e show cooking per le fiere di primavera

Seconda giornata e nuovo pienone a Piacenza Expo per le tre fiere Seminat, Apimell e Buon Vivere, le tre fiere di primavera addobbate nella giornata di oggi anche con le mimose dedicate alle donne.

Tra i tantissimi appuntamenti in programma, i più seguiti, in questa seconda giornata, sono stati quello sulle tecniche di potatura per piante da fiore e da frutto, curato dal Centro di formazione Tadini, e quello sull’utilizzo del drone in agricoltura curato dall’Istituto scolastico Raineri-Marcora.

Il giallo predominante tra gli stand di Seminat, ma anche tra quelli di Apimell, la più importante e qualificata mostra dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa, giunta quest’anno alla sua 41esima edizione.

Apimell che anche oggi ha registrato il tutto esaurito con visitatori provenienti da diversi paesi europei, ha affiancato all’area espositiva una ricca sessione convegnistica dedicata non solo ai vari aspetti tecnici dell’apicoltura, ma anche ai rimedi per la salute con prodotti dell’alveare.

Due, in giornata, i convegni in tema: “Cervello e api aroma” e “Le proprietà vulnerarie del miele. Esperienza piemontese in ostetricia e ginecologia”, entrambi a cura dell’Associazione Italiana Apiterapia.

Tanti visitatori anche per Buon Vivere, la fiera dedicata alle tipicità enogastronomiche italiane. Un grande mercato fatto di gusti, sapori, aromi, prodotti da forno, salumi, dolci, formaggi, verdure sottolio e spezie, ideale per il pranzo del mezzogiorno ma anche per gli acquisti di prodotti tipici locali non sempre di facile reperibilità.

Grande interesse anche per gli show cooking e le degustazioni guidate curate dal’Istituto Alberghiero di Piacenza.

Apimell, Seminat e Buon vivere continueranno anche domani, a Piacenza Expo, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00; dalle 14.00, ingresso scontato.