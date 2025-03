Indagine Confapi: “Il 37% aumenta la produzione, molte imprese tengono”

Le piccole e medie imprese di Confapi si fanno in tre, con pochi scostamenti: il 37 per cento registra un aumento della produzione nel secondo semestre 2024 rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, un’altra percentuale rilevante, il 32 per cento accusa invece una contrazione frutto di difficoltà settoriali, mentre il 31 per cento ha mantenuto una certa stabilità.

Il quadro esce dall’indagine congiunturale di Confapi Industria Piacenza su un campione di cento imprese aderenti al suo sistema. C’è uno scenario di incertezza per i prossimi ordinativi, dove la domanda non riesce a sostenere del tutto il ciclo produttivo, ma si coglie anche l’adattamento e una capacità di contrasto al clima stagnante.

Nel secondo semestre del 2024, il 52,91% delle piccole e medie industrie ha dichiarato di aver realizzato investimenti, sebbene con intensità differenti. Ma quasi la metà restante ha scelto la via della prudenza.

Confapi ha sempre posto molta attenzione ai criteri Esg, vale a dire all’impegno crescente per la sostenibilità ambientale, sociale e governance, che oggi tocca il 14,29% delle imprese.

Capitolo occupazione: quasi il 70 per cento delle Pmi, ha scelto di mantenere invariato il proprio organico aziendale, confermando una tendenza di stabilità nel mercato del lavoro. Inoltre il 35,8 per cento ha inserito nuova manodopera generica. Tra le assunzioni anche tecnici e con contratti a tempo indeterminato per soluzioni stabili e durature. Infine, l’8,22 % dei nuovi ingressi in azienda è avvenuto attraverso contratti di apprendistato.

Nei prossimi dodici mesi tra gli imprenditori prevale l’incertezza, legata a una possibile contrazione dei mercati di riferimento. Il 34,56% prevede un peggioramento della situazione economica generale – con un 9,41% che teme una forte crisi – mentre il 26,99% ha aspettative positive, di cui solo il 3,07% si aspetta una forte crescita.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ