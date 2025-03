Pomeriggio rosa, Federica Lisi: “Dopo la morte di Bovo, l’amore continua”

Un intero pomeriggio dedicato alla donna tra sport, salute e benessere psicofisico. Filo conduttore dell’evento organizzato da Gas Sales Bluenergy volley Piacenza l’amore in tutte le sue forme.

Pomeriggio rosa

In occasione della giornata internazionale della donna la Gas Sales ha organizzato a palazzo Rota Pisaroni un evento ricco di spunti, riflessioni e vere e proprie emozioni. Un “Pomeriggio rosa” aperto da Andrea Carolina Striglio con il rapporto tra nutrizione e longevità; proseguito con Silvia Galandini che ha approfondito il tema del benessere della pelle, con Giada Mazzoni con la tesi del colore come alleato dell’autostima e con la dottoressa Daniela Aschieri che ha parlato di salute cardiovascolare femminile.

Il “Pomeriggio rosa” è terminato con la testimonianza di Federica Lisi, ex pallavolista, mamma del campione biancorosso Alessandro Bovolenta e autrice del libro “Noi non ci lasceremo mai” dedicato a Vigor Bovolenta, trai protagonisti della generazione dei fenomeni della pallavolo italiana morto a causa di un malore in campo nel marzo del 2012. “La prima regola è quella di non mollare mai – le sue parole -, bisogna andare avanti, bisogna amare la vita e affrontare sempre quello che ci succede tra sentimenti, dolore e gioia”.

“L’amore resta”

Intervistata dalla giornalista Nicoletta Bracchi, Fedeirca Lisi ha parlato anche del suo rapporto con Piacenza e del figlio Alessandro. “Questa città è nel mio cuore, qui ho vissuto cinque anni bellissimi e quando Ale ha deciso di venire qui è stato stupendo, come se si fosse chiuso un cerchio”.

“Noi non ci lasceremo mai, La mia vita con Bovo” un libro che racconta la storia di una vita, di un amore che continua. Federica Lisi, mamma di cinque figli, affronta il dolore trasformandolo in energia per andare avanti. Con uno stile intimo e autentico, ripercorre momenti di felicità e di tragedia, mostrando come l’amore vero non finisca con la morte. Attraverso queste pagine, Lisi parla di Bovo non solo come atleta, ma come marito e padre, facendo emergere tutte le sfaccettature del suo carattere. Il messaggio è chiaro: “Anche di fronte alla perdita più grande, la vita continua e l’amore resta per sempre”.