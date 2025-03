L’imprenditrice Maria Angela Spezia si racconta stasera a “Lo Specchio di Piacenza”

Alle 20.30 di stasera, martedì 11 marzo, a “Lo Specchio di Piacenza”, Nicoletta Bracchi incontra Maria Angela Spezia, imprenditrice appassionata e vicepresidente di Confindustria Piacenza.

Dal consueto set allo Spazio Rotative, racconterà la sua storia, fatta di determinazione, coraggio e amore per la sua città, attraverso aneddoti, ricordi e immagini inedite che condividerà con i telespettatori.

Amministratore delegato di Eco Packaging, azienda leader nel settore dal 1986, Spezia celebra quasi quarant’anni di sfide e successi. Ma il suo impegno va oltre l’impresa: ha sempre creduto nella forza delle relazioni internazionali, guidando missioni a Mosca e Bucarest, accogliendo ambasciatori e stringendo accordi fondamentali per il tessuto produttivo piacentino. Una passione per il mondo che nasce già da bambina, quando la curiosità per culture diverse la spinge a studiare a Londra, Parigi e Madrid.

Tra le prime donne a entrare nella giunta di Confindustria Piacenza, ha saputo coniugare lavoro e sociale, promuovendo collaborazioni innovative tra aziende e volontariato. Ma il suo impegno è anche per le nuove generazioni: con il Politecnico di Milano – sede di Piacenza, ha dato vita agli Aperitivi Stem, un’occasione per avvicinare le ragazze al mondo della scienza e della tecnologia, favorendo borse di studio dedicate. Tutte le puntate de “Lo Specchio di Piacenza” si possono rivedere in qualsiasi momento on demand su Teleliberta.tv.