Sanità, Barbieri: “Piacenza in caduta libera”. Ausl in consiglio tra due settimane

Tra due settimane, lunedì 24 marzo, la direttrice generale dell’Azienda Usl, Paola Bardasi, sarà sentita in consiglio comunale. Una richiesta da tempo avanzata dalla minoranza, in primis Patrizia Barbieri (civica di centrodestra) per fare il punto sulla pratica del nuovo ospedale.

“Sanità in caduta libera”

Ma l’opposizione non guarda solo a quel progetto a medio-lungo termine. Nel mirino c’è anche la situazione attuale della sanità piacentina che la stessa Barbieri definisce “in caduta libera”. Lo ha detto ieri, lunedì 11 marzo, in consiglio comunale, esortando a un confronto con la direzione Ausl pure sul presente dei servizi sanitari erogati alla cittadinanza.

A dare il “la” è stato Stefano Cugini (ApP) partendo da una lamentela registrata di recente da “Libertà” riguardo a disservizi nell’accesso al consultorio di piazzale Milano. “A fronte di difficoltà che sempre di più si denotano nel pubblico, abbiamo letto negli stessi giorni notizie di open day e inaugurazioni di reparti di ginecologia e ostetricia di strutture private”, ha evidenziato Cugini parlando di “apprensione”.

Indagine sulla qualità degli ospedali

“Che cosa sta succedendo alla nostra sanità?”, ha fatto eco Barbieri citando, oltre al caso del consultorio, una recente indagine sulla qualità degli ospedali che ha retrocesso quello di Piacenza dal 101esimo al 130esimo posto. “Siamo in caduta libera visto che nel 2023 eravamo 83esimi, ora ultimi tra le città capoluogo dell’Emilia-Romagna, noi che dovevamo essere un’eccellenza nel post Covid”, ha rincarato la dose l’ex sindaca chiedendo conto del “perché molti medici stanno abbandonando l’ospedale per trasferirsi in altre strutture, altri vanno in pensione prima del tempo, e il clima tra gli operatori sanitari mi dicono essere sempre più pesante”.

Di qui la richiesta di allargare dal nuovo ospedale allo stato attuale della sanità l’oggetto dell’audizione di Bardasi.