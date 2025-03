I giovani di Coldiretti Piacenza alla scoperta di Provenza e Camargue

Una trentina i giovani imprenditori del Movimento giovanile Coldiretti Giovani Impresa dell’Emilia Romagna questa mattina è partita per il viaggio studio nel sud della Francia, nella regione della Provenza, grazie al programma del catalogo verde della Regione Emilia Romagna. Tra loro è presente una delegazione di giovani di Coldiretti Piacenza.

Il viaggio, che vedrà coinvolti i ragazzi fino al 14 marzo, prevede una prima tappa presso l’azienda Couleurs Paysannes, una cooperativa agricola di 100 produttori locali che ha organizzato una rete di punti di vendita locali, dalla terra alla tavola.

Nella seconda giornata del viaggio è prevista la visita presso l’azienda agricola Maison Duriz, produttrice di uno dei prodotti più rappresentativi del territorio, il riso Igp della Carmague, con 500 ettari di risaia, un negozio di vendita diretta e un museo contadino aziendale e la visita presso l’azienda Marius e Justin Guillot allevamento di bovini da carne.

Il programma del secondo giorno prevede anche un momento di confronto con i rappresentanti dei Jeunes Agriculteurs de Paca, movimento che rappresenta i giovani produttori agricoli di età inferiore ai 38 anni, che fa parte di organismi rappresentativi del mondo agricolo, tra cui il Consiglio Economico e Sociale Ambientale (Cese) e il Centro Europeo per i Giovani Agricoltori (Ceja).

L’ultimo giorno sarà dedicato alla visita della cantina Cave Coopérative Demazet La Cave.

“Quello agroalimentare è un settore strategico per il nostro Paese ed è fondamentale l’apporto dei giovani imprenditori under 30 che negli ultimi dieci anni in Italia sono aumentati del 12,8% contro un crollo medio del 25,2% dell’insieme dei settori economici. In questo arco di tempo a fronte della presenza in Italia di 110mila imprese condotte da giovani in meno, nel settore agricolo si è registrato un aumento di oltre 4mila imprese under 30, a conferma dell’attrattività nei confronti delle nuove generazioni”, afferma il Direttore regionale di Coldiretti, Marco Allaria Olivieri, delegato confederale di Coldiretti Piacenza.