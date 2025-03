“L’Arte del Fare” tra oro fuso, pietre preziose e diamanti: “Un sogno che brilla”

Il viaggio de “L’Arte del Fare” tra le eccellenze artigiane piacentine si impreziosisce, è giusto dirlo, con la tappa dedicata all’oreficeria nata nel 1995 grazie all’incontro tra Fabrizio Boiardi e Barbara Pansa.

Un salto nel cuore della tradizione artigianale che continua a brillare grazie a creazioni uniche e lavorazioni su misura. Avremo l’opportunità di immergerci nel processo creativo e tecnico della realizzazione di un gioiello, seguendone passo dopo passo le fasi: dalla fusione dell’oro alla lavorazione del metallo, fino all’inserimento finale di un diamante, momento in cui il manufatto prende definitivamente vita. Un lavoro che unisce sapienza artigianale, creatività e conoscenza delle pietre preziose, nel rispetto di una tradizione che resiste al passare del tempo.

Stasera su telelibertà

Appuntamento quindi a stasera, mercoledì 12 marzo, dalle 20.30, sul canale 76 di Telelibertà e in diretta streaming nella sezione Tv live di Liberta.it. Protagonisti della puntata l’orafo Fabrizio Boiardi e la gemmologa Barbara Pansa, custodi di una passione che prosegue da oltre quarant’anni nel mondo della gioielleria. “Fin da ragazzo ho sempre avuto una grande passione per il disegno e la scultura e nell’arte orafa ho trovato il connubio perfetto – racconta Fabrizio Boiardi – . Ho frequentato corsi di vario genere per apprendere ed affinare le tecniche orafe: sbalzo e cesello, lavorazione e modellazione della cera, incisione ed incastonatura. Oggi mi piace definirmi un moderno designer di gioielli, perché amo soprattutto disegnarli e progettarli dando sfogo a libertà e creatività”.

Il mondo dentro ogni pietra

“Sono convinto che un gioiello debba vincere la sfida del tempo, conservando il suo fascino e la sua bellezza anche dopo decenni” spiega l’orafo, sottolineando l’importanza di un design elegante e di una lavorazione accurata. Barbara Pansa, esperta gemmologa, racconterà invece il valore e il significato delle pietre preziose, soffermandosi su caratteristiche e sfumature che rendono ogni diamante unico. “Il mio compito è dare un nome, un cognome e una famiglia di appartenenza ad ogni minerale – le sue parole -. Insomma il lavoro più bello del mondo. Una passione che quotidianamente mi porta a scoprire il mondo di colori e sfumature all’interno di ogni pietra”.

Tra oro fuso, pietre e gioielli

L’ottava puntata de “L’Arte del Fare” mostrerà anche l’equilibrio tra tradizione e innovazione che si crea da trent’anni nella gioielleria “Tesori” di Fabrizio e Barbara grazie all’utilizzo di tecniche moderne che si affiancano ai metodi classici di lavorazione. Un’arte che richiede pazienza, precisione e una visione capace di trasformare un’idea in un oggetto eterno. “Giochiamo sul colore delle pietre, sullo scintillio dei minerali e su creazioni uniche ed esclusive in una piccola bottega che per noi rappresenta la realizzazione di un sogno, un sogno che luccica” sottolinea Barbara Pansa intervistata da Marco Vincenti che per un giorno ha vestito i panni di apprendista orafo tra oro fuso, diamanti e pietre preziose. La puntata dedicata all’arte orafa – come tutte le tappe del viaggio de “L’Arte del Fare” – si può rivedere in qualsiasi momento on demand su Teleliberta.tv.