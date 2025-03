Open Week al Conservatorio Nicolini: “Immersione nella vita accademica”

Il Conservatorio Nicolini apre le sue porte per l’Open Week, un evento in programma dal 17 al 22 marzo. Per la prima volta il Conservatorio accoglierà il pubblico nelle proprie aule e sale, offrendo un’immersione unica nella vita accademica e artistica dell’istituzione.

come funziona

Per un’intera settimana, dalle ore 14 alle ore 17, s arà possibile partecipare a momenti di studio e approfondimento nelle diverse discipline musicali, oltre ad assistere a lezioni e prove di ensemble e gruppi strumentali, tra cui l’Orchestra del Conservatorio, il Quintetto a fiati e altre formazioni cameristiche.

l’obiettivo dell’open week

I visitatori saranno accolti dallo staff del Conservatorio, pronto a rispondere a domande e curiosità, offrendo così una panoramica completa sui percorsi formativi, le opportunità professionali e l’esperienza accademica offerta dall’istituto. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di assaporare la bellezza e l’unicità di un percorso musicale di alto livello, scoprendo la passione e la dedizione che animano studenti e docenti.

“Crediamo che la musica debba essere accessibile a tutti e che il Conservatorio possa diventare un punto di riferimento per la vita culturale del territorio” – il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi.

“L’evento è un’occasione straordinaria per mostrare il valore e l’eccellenza del nostro Conservatorio – ha commentato il direttore del Conservatorio Roberto Solci. Il Conservatorio Nicolini non è solo un luogo di formazione, ma un vero e proprio centro culturale dove nascono e si sviluppano talenti, passioni e opportunità per il futuro.”