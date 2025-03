Finita l’emergenza-arrivi di minori non accompagnati: “Ridotti a una cinquantina”

A Piacenza quanti sono i minori stranieri non accompagnati? “Attualmente nel nostro territorio comunale sono dieci in prima accoglienza al Petit Hotel – spiega l’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza Nicoletta Corvi – poi ce ne sono 34-36 nelle tre comunità cittadine gestite da Asp Città di Piacenza. Diversamente da altre province in cui si registra una varietà di provenienze, da noi arrivano prevalentemente egiziani e tunisini. Ce ne sono anche alcuni del Ghana e dei Paesi del Centrafrica”.

Sembrano lontani gli anni in cui a Piacenza si contavano 220 minori stranieri non accompagnati: era il 2023 e in città potevano arrivare anche 19 giovanissimi migranti in una settimana. Nei primi sette mesi del 2024, invece, gli arrivi erano stati 129.

Emergenza finita dunque? “Ci troviamo di fronte a un decremento significativo degli arrivi che tuttavia non sappiamo a cosa attribuire – aggiunge Corvi – non sappiamo se sia un trend destinato a durare nel tempo oppure se a breve ci sarà un’impennata come è successo negli anni scorsi: generalmente durante la stagione invernale gli arrivi decrescono, ma non sappiamo però cosa succederà nei prossimi mesi”.