Giovedì bioetica, le nuove frontiere della natalità: ”Il futuro è ormai alle porte”

Il futuro delle nuove frontiere della riproduzione umana è ormai già alle porte.

Un tema di attualità molto controverso affrontato dal professor Carlo Bulletti, docente presso il Dipartimento di Ostetricia, Ginecologia e Scienze della Riproduzione alla Yale University, nel corso dell’incontro intitolato “Trasmissione della vita ieri, oggi e domani: dalla gravidanza per altri alle nuove tecnologie” a Palazzo Rota Pisaroni, evento nell’ambito dei “Giovedì della bioetica”.

La gravidanza per altri è proibita in Italia, ci sono però altre misure che si potrebbero adottare suggerite da Bulletti: “Visto che l’età della prima gravidanza si è spostata più avanti rispetto a un tempo, si potrebbe raccogliere gli ovuli delle giovani donne a scopo prospettico e congelarli dando loro dei benefit, questa sarebbe una misura civile. Oggi, con la scarsa natalità, non è certo con la fecondazione in vitro che si aumenta la popolazione, tuttavia in Italia un numero considerevole di nascite avviene con questa tecnica per cui un po’ di attenzione credo sia un bene riservarla”.