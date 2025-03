Acquisti, frena l’inflazione nel carrello della spesa e tornano a crescere i volumi

È ancora positivo il risultato che nel 2024 contraddistingue la spesa alimentare delle famiglie italiane, in crescita dello 0,9% su base annua in un quadro disinflaizonistico, dopo che nel 2023 era stata registrata una crescita addirittura del 8,1% (in una fase di forte pressione al rialzo dei prezzi).

Questi i dati messi in luce da Ismea nell’ultimo report sui consumi alimentari: tra i comparti in crescita l’ortofrutta (+2,2% gli ortaggi e +2,9% la frutta) e gli oli vegetali (+15,6% rispetto al 2023), seppure con un ritmo più attenuato rispetto al passato.

Sul fronte dei volumi, il reparto ortofrutticolo è quello che ha maggiormente beneficiato di una ripresa dei consumi, sia nel segmento del fresco sia nel trasformato e surgelato. Si osserva un aumento generalizzato dei quantitativi di frutta fresca, esclusi gli agrumi, di frutta in guscio e di ortaggi di stagione, sulla scia di un’offerta più consistente, a partire dall’estate, e di listini in ridimensionamento.

L’ARTICOLO DI CLAUDIA MOLINARI SU LIBERTA’