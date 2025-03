Lavori al “top”, per lei 15 euro l’ora meno di lui. Penalizzati giovani e chi resta 30 anni

Se lei occupa una posizione alta guadagna molto meno di lui, per la precisione, 15 euro l’ora in meno di media, nello stesso ruolo apicale. C’è di che incrociare le braccia. Se lei ha un lavoro di basso profilo ed è straniera guadagna tanto meno che finisce per restarsene a casa e curare da sé i figli, non potendo permettersi la retta del Nido. Il gap di genere si ricompone, si restringe, ma non si parifica mai, nei ruoli intermedi.

Attenzione, il gap esiste in molte versioni, legate a tipologia di contratti, a livello di istruzione, ad età. E oggi sulle disuguaglianze che colpiscono, al di là del genere, vanno considerati gli effetti assai disomogenei del taglio del cuneo fiscale per l’anno in corso, vale a dire la detrazione che riduce i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, lo sconto insomma in busta paga.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’