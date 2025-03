Duomo, lavori al tetto, visite alla cupola Guercino sospese dal 25 marzo al 13 aprile

In seguito ai lavori di restauro e miglioramento sismico dei tetti della Cattedrale di Piacenza, a partire dal 25 marzo e fino a conclusione del primo lotto di lavori, prevista per il 13 aprile 2025 (salvo variazioni qualora si riscontrassero ritardi operativi), non sarà temporaneamente possibile accedere alla Cupola del Guercino (Salita alla Cupola della Cattedrale).

Le ultime date di salita in cupola prima dei lavori saranno sabato 22 e domenica 23 marzo.

Lo rende noto il museo Kronos, aggiungendo che durante i lavori sarà comunque possibile accedere al Museo della Cattedrale, lungo tutti i livelli di visita che rimarranno regolarmente aperti. Rimarrà inoltre visitabile (in giornate prefissate o a richiesta per gruppi di visitatori, in base alle disponibilità) il tratto di percorso che giunge agli affacci dei matronei del presbiterio, da dove sarà possibile ammirare da vicino le volte dipinte da Ludovico Carracci e Camillo Procaccini tra il 1605 e il 1609 e conoscere le opere di due artisti contemporanei, Giarcarlo Bargoni e Christian Zucconi.