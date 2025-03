Sole, mercanti e tanta gente: successo per la fiera di San Giuseppe di via Campagna

È una delle fiere più antiche del territorio. Dimenticata per anni, poi riscoperta grazie al consorzio dei Mercanti di qualità. È la fiera di San Giuseppe di Piacenza, quella che da tempo immemore si svolge in via Campagna e apre la stagione delle sagre: anche quest’anno si è svolta con grande successo grazie a una sessantina di operatori “precettati” dalla presidente del consorzio Gloriana Tironi e apprezzati dai numerosi piacentini accorsi.

“Da otto anni abbiamo preso in mano la fiera di San Giuseppe di Piacenza – spiega Tironi – e devo dire che ogni anno va sempre meglio: per i piacentini è una tradizione e, dopo anni di abbandono, sono contenti di poter tornare a fare un giro in una via Campagna affollata di bancarelle. Per noi è una soddisfazione poter vedere che lo sforzo è ripagato”.

Le bancarelle hanno così occupato la strada con la loro mercanzia varia, dall’abbigliamento ai pomodori, dai formaggi alla bigiotteria, apprezzate da tanti piacentini.