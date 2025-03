Giovedì si celebrano le Università, porte aperte negli atenei piacentini

“Università Svelate” è il filo conduttore della Giornata nazionale delle Università italiane che si celebra il 20 marzo, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, con il patrocinio ministeriale. Per l’occasione, l’assessore a Università e Ricerca, Francesco Brianzi annuncia la seconda edizione di “University Sport Day”, in programma il 9 maggio e per il quale si apriranno in questi giorni le iscrizioni.

In occasione della Giornata nazionale, seguendone l’intento di valorizzare l’incontro con la collettività, porte aperte all’Università Cattolica di Piacenza.

Giovedì 20 marzo, pertanto, l’ateneo di San Lazzaro accoglierà i cittadini per una serie di visite guidate della durata di mezz’ora con partenza alle 15.00, con ingresso da via Emilia Parmense e ritrovo nell’atrio d’onore.

Anche il Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano partecipa con entusiasmo a “Università Svelate”, aprendo il proprio Campus Arata (dalle 9.00 alle 19.00, con ingresso libero) dove è ospitato un affascinante percorso tra fotografie, immagini e video.

Per il Conservatorio Nicolini si è invece aperta un’intera settimana di eventi. Dal 17 al 22 marzo, generalmente dalle 14.00 alle 17.00, sarà possibile assistere alle lezioni e alle prove dei diversi dipartimenti, vivendo da vicino l’atmosfera di un’università musicale. L’iniziativa è rivolta a studenti, appassionati e a tutti coloro che desiderano scoprire cosa significhi dedicarsi alla musica a livello professionale, interagendo direttamente con docenti e studenti.

Chiosa il rettore dell’Università di Parma, Paolo Martelli: “Siamo fortemente convinti del valore dello sport come strumento di formazione, di crescita, di socializzazione e di inclusione. Non possiamo quindi che guardare con estremo favore a questa seconda edizione dello University Sport Day di Piacenza, che riunirà centinaia di studentesse e studenti intorno ai valori e al significato alto dello sport, in un’ottica di comunità. L’Università di Parma crede molto in Piacenza città universitaria, la cui promozione è tra l’altro al centro del patto territoriale fra Comune, Atenei e Conservatorio siglato poco più di un anno fa: lo Sport Day è un passo ulteriore lungo questo percorso. Un percorso di squadra, da compiere insieme”.