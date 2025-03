Il liceo di 4 anni ha fatto flop in città: dopo il Respighi, si arrende il Gioia. Bene il Volta

Il liceo fa gola agli studenti piacentini. Le ultime iscrizioni per i nuovi ingressi di settembre 2025 ne hanno confermato una netta supremazia sui tecnici e sui professionali, con uno studente di terza media su due che ha scelto il liceo.

Ma è la formula del liceo fast – quattro anni e maturità – a non aver fatto breccia a Piacenza. Dopo l’affondo del corso quadriennale al Respighi – scientifico tradizionale – che attualmente ha sui banchi gli studenti del quarto e ultimo anno dopo che le iscrizioni degli anni precedenti non avevano raggiunto lo standard minimo per la formazione di una classe, anche i risultati di febbraio al liceo Gioia certificano la morte per esaurimento del paradigma liceale su quattro anni.

E’ andata meglio invece in provincia, dove – soltanto al Volta di Castel San Giovanni – si conta la terza esperienza piacentina di liceo quadriennale. Il liceo diretto da Simona Favari in formula quadriennale – l’indirizzo si chiama Tred, transizione ecologica – è rientrato tra le 23 scuole di tutta Italia ammesse alla sperimentazione. E i numeri paiono aver dato ragione alla scommessa: per settembre, infatti le matricole di prima raccolte nell’ultima tornata di iscrizioni saranno 18, e per la prima volta sarà sui banchi il ciclo completo, dalla prima alla quarta liceo.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’