Piacenza Summer Cult, il 3 luglio Antonello Venditti in concerto a Palazzo Farnese

Il Piacenza Summer Cult 2025 continua a impreziosire il suo cartellone con artisti di spicco, confermandosi, alla sua terza edizione, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e spettacolo.

L’ultima grande novità è l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Antonello Venditti, uno dei cantautori più amati e iconici della musica italiana, che si esibirà il 3 luglio nel suggestivo Cortile di Palazzo Farnese, location che ospiterà tutti gli eventi della rassegna. Il concerto sarà un’occasione unica per vivere un viaggio emozionante tra i successi intramontabili del suo repertorio. I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili sul circuito Ticketone.it, e l’attesa per questa serata speciale è già altissima.

Venditti sarà protagonista con una tappa del tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary”, un viaggio emozionante attraverso i suoi successi più celebri, con al centro “Notte prima degli esami”, brano simbolo di intere generazioni. Il concerto celebrerà anche l’album “Cuore”, pietra miliare della musica italiana, pubblicato nel 1984 e riproposto nel 2024 con una speciale edizione rimasterizzata, arricchita dall’inedito “Di’ una parola”.

Ecco un riepilogo degli artisti confermati fino a oggi nel roster del Piacenza Summer Cult. Si comincia il 19 giungo, prima serata del festival, con i comici Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi. Mercoledì 25 giugno un tributo d’eccezione a Fabrizio De André, interpretato dal figlio Cristiano. Sabato 28 giugno ecco Nino D’Angelo, icona della canzone d’autore partenopea.

Venerdì 4 luglio spazio a Loredana Bertè, la regina del rock italiano che festeggia 50 anni di carriera. Marco Masini, la voce inconfondibile di intere generazioni, è in arrivo il 5 luglio. Sabato 12 luglio è il turno di Francesco Gabbani, tra i protagonisti del recente Festival di Sanremo, pronto pronto a far cantare e ballare il pubblico piacentino con i suoi brani più amati, tra cui Occidentali’s karma e Viva la vita.

Domenica 14 luglio Alfa, uno degli artisti più amati della nuova generazione. Cantautore, poeta e narratore di storie, Davide Van De Sfroos porta a Piacenza (15 luglio) il suo folk d’autore, capace di raccontare con autenticità le emozioni della vita quotidiana e la bellezza delle tradizioni.