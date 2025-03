Bullismo e cyberbullismo stasera nella nuova puntata di On Er su Telelibertà

Flavia Rizza è stata bullizzata dalla terza elementare fino agli anni delle superiori, quando hanno smesso di strapparle i quaderni o spezzarle le matite e gli insulti, sempre più violenti, sono passati anche sui social. Oggi Flavia ha 26 anni e ha deciso di dedicare una parte del suo tempo a incontrare gli studenti, a raccontare la sua storia per combattere il fenomeno del bullismo fra gli adolescenti. Ne parla la nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, in onda questa sera, 19 marzo, alle 20.15 su Telelibertà.