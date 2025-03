L’assessora regionale Frisoni a Piacenza: si è parlato anche dell’hub urbano

È trascorso circa un mese dall’istituzione del bando per la partecipazione all’hub urbano di Piacenza destinato alle attività commerciali della città.

Nella giornata di oggi si è discusso nuovamente del progetto in occasione della visita ufficiale nel capoluogo piacentino dell’assessora al turismo, commercio e sport della Regione Emila-Romagna Roberta Frisoni.

“Piacenza si appresta a candidare un progetto che è molto accogliente. Oltre a Confcommercio e Confesercenti, che stanno accompagnando il progetto in tutta la regione, c’è un’apertura ampia del tavolo. È un insieme di risorse importanti, perché sul commercio c’è tantissima attenzione per rivitalizzare i nostri centri storici, le nostre città. Sul triennio 15 milioni di euro, più 5 milioni di euro in parte corrente” queste le parole dell’assessora Roberta Frisoni.

La giunta comunale ha espresso soddisfazione per l’incontro, al quale erano presenti anche CNA, Confedilizia, le Associazioni delle agenzie immobiliari e la Camera di Commercio.

“Abbiamo sottoscritto l’accordo di partenariato. Abbiamo messo insieme le associazioni di categoria non solo del mondo commercio. Circa un centinaio di attività commerciali hanno aderito. Usufruiranno di quello che sarà determinato dalla Regione Emilia-Romagna a fronte di quello che verrà stanziato nel bando” così l’assessore comunale allo sviluppo e valorizzazione commerciale Simone Fornasari.

Dopo il tavolo di confronto in Comune, l’assessora Roberta Frisoni ha incontrato i vertici e i giocatori della Gas Sales Blue Energy al Palabanca Sport.

