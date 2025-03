Giovani talenti internazionali della coreografia in scena con il C10 Fest U25

Piacenza ospiterà il 29 e 30 marzo il Festival internazionale di Coreografia organizzato da CollettivoDieci con il patrocinio del Comune di Piacenza.

“Un evento dall’alto profilo culturale e artistico” ha spiegato l’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi, che ne ha sottolineato anche “il grande valore come opportunità di promozione del talento e della creatività giovanile, sia per i partecipanti al contest, sia per chi avrà la possibilità di lavorare insieme ai direttori e ai coreografi delle compagnie ospiti, cogliendo un’occasione preziosa di crescita personale, formativa e professionale. Sarà un connubio importante quello tra la dimensione internazionale del Festival e la partecipazione che valorizza il protagonismo under 25 – sono ancora le parole dell’assessore Brianzi -, nell’ottica di quel percorso condiviso con il territorio che il Servizio Piacenza Giovani sta portando avanti in dialogo con tante associazioni”.