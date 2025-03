“Immagini di vita”, il fumetto come strumento per raccontare la dipendenza

Sabato 22 marzo alle 17, lo spazio di aggregazione Zona Holden, presso la Biblioteca Giana Anguissola, ospiterà l’incontro “Immagini di vita. La narrazione a fumetti della dipendenza”, incentrato sulle potenzialità terapeutiche del fumetto come strumento per aiutare le persone che, nel percorso di rigenerazione e crescita personale legato alla disintossicazione, possono trovare in quest’arte una modalità autentica e diretta per esprimere le proprie emozioni.

L’evento, aperto a tutti i cittadini interessati, è parte del progetto “ComixCare”, ideato dal gruppo “Pensatori allo Sbando” – in collaborazione con l’associazione culturale Ora Pro Comics, la Fondazione La Ricerca, la Biblioteca Passerini Landi e il Piacenza Jazz Club – selezionato tra i vincitori dell’avviso pubblico “Piacenza 2030 – GIovane Città Futura”.

A confronto, con il coordinamento del giornalista Emanuele Maffi, l’esperta di fumetti Carlotta Vacchelli, l’educatrice de La Ricerca Elisabetta Balordi, per l’associazione Ora Pro Comics il presidente Federico Zucca ed Emanuele Soressi. Nell’occasione sarà proiettato anche un cortometraggio sul tema.

“Il progetto ComixCare – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili e Agenda 2030 Francesco Brianzi – ha una forte valenza di inclusione sociale, che declina il tema della sostenibilità nell’attenzione alle fragilità e nella proposta di attività artistiche e culturali come opportunità di coinvolgimento attivo, di partecipazione e di supporto ulteriore, nel quadro più ampio e strutturato di una rete di servizi consolidati, in situazioni di disagio e marginalità. Si lega in particolare al target n. 4 posto dall’Onu, educazione di qualità e apprendimento per tutti, confermando come anche sul nostro territorio, grazie alla linfa e alla sensibilità di tante realtà giovanili, gli obiettivi dell’Agenda 2030 trovino una vocazione concreta e fattiva”.

Oltre all’incontro di sabato pomeriggio, ComixCare si è articola in un laboratorio di scrittura creativa presso la sede de La Ricerca, culminando in una mostra e un appuntamento musicale alla Biblioteca Passerini Landi, dove verranno presentati i lavori dei ragazzi.