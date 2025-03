Open Week al Conservatorio, successo per l’iniziativa “Studente per un giorno”

Continua con successo l’Open Week del Conservatorio Nicolini, l’evento che permette a tutti di assistere alle lezioni, alle prove e agli eventi dell’università musicale piacentina. Fino a sabato infatti sarà possibile partecipare a momenti di studio e approfondimento nelle diverse discipline musicali oltre ad assistere alle prove di ensemble e gruppi strumentali tra cui l’orchestra del Conservatorio, il quintetto di fiati e altre formazioni cameristiche.

L’idea di un conservatorio più aperto e trasparente è alla base della nuova iniziativa “Studente per un giorno” rivolta ai più giovani o alle persone che ancora non hanno ancora un approccio con la musica e con lo strumento. Basta prenotarsi sul sito (www.conservatorionicolini.com) o contattare la segreteria via mail all’indirizzo [email protected] per prenotare una o più lezioni gratuite con i docenti.