Consumi, impianti, scelte responsabili: stasera a “Nel mirino” si parla di acqua

Fiume Po, torrenti, dighe. Il mondo che gira attorno all’acqua sarà messo sotto la lente questa sera, venerdì 21 marzo alle 21, a “Nel mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi. Allo Spazio Rotative saranno presenti Serena Groppelli, assessora alle politiche ambientali del Comune di Piacenza, i docenti dell’Università Cattolica Marco Trevisan e Lucrezia Lamastra, e il presidente del Consorzio di bonifica di Piacenza, Luigi Bisi.

il ruolo delle dighe

Una risorsa vitale, la cui importanza sarà affrontata durante la trasmissione da diverse prospettive. Si prenderà in esame il ruolo delle dighe del Molato e di Mignano nello stoccaggio dell’acqua, nell’aiuto che danno all’agricoltura consentendo l’irrigazione, ma anche il ruolo che giocano nel consumo idropotabile. Con gli esperti si cercherà di capire cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione irrigua che ci prepariamo ad affrontare, dopo un anno, il 2024, che a livello provinciale ha visto fenomeni piovosi in aumento del 70% rispetto alla media fatta registrare negli ultimi dieci anni.

scelte responsabili di tutti

Si parlerà anche di come i cittadini, con le loro scelte quotidiane improntate a un consumo consapevole, possano dare il loro contributo affinché l’acqua non vada sprecata. Proprio di spreco dell’oro blu si parlerà durante “Nel mirino”, dove saranno forniti alcuni dati per illustrare la situazione attuale.

contratto di fiume

Non mancherà un focus sul Contratto di fiume, che serve per tutelare e gestire correttamente le risorse idriche dei territori fluviali, contribuendo anche allo sviluppo turistico e culturale.