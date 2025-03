Festival dell’Agricoltura a Libertà: Piacenza al centro del dibattito internazionale

Debutta oggi, venerdì 21 marzo, allo Spazio Rotative, il Festival dell’Agricoltura – organizzato da Gruppo Libertà e Università Cattolica – una novità per il nostro territorio, che servirà a fare il punto sull’innovazione in agricoltura, con particolare focus su pomodoro e latte:.

“Si tratta – ha chiarito Marco Trevisan, docente della Cattolica e direttore scientifico dell’evento – di argomenti che già la settimana scorsa il Rettore dell’Università Cattolica, la prof.ssa Elena Beccalli, in occasione del Dies Accademico, ha evidenziato come centrali non solo in Italia, ma in tutto il mondo. In questo scenario l’imperativo è innovare per produrre prodotti di qualità e nello stesso tempo essere sostenibili”.

Il professore continua spiegando che la parola sostenibilità probabilmente è sovrautilizzata, ma sicuramente gioca un ruolo importantissimo e che Piacenza, prosegue Trevisan, rappresenta un palcoscenico molto adatto per questo festival, visto che vanta una tradizione ultracentenaria. Inoltre la posizione della nostra provincia presenta alcuni vantaggi: si trova al centro della Food Valley che è il distretto agroalimentare più importante al mondo probabilmente e nello stesso tempo ha sempre avuto un’estrema attenzione alla ricerca e allo sviluppo di innovazione in agricoltura.

Gli ospiti del Festival

La mattinata avrà inizio alle 9.30 con i saluti di Alessandro Miglioli, Presidente del Gruppo Libertà e Marco Trevisan Direttore scientifico, già Preside della Facoltà di Agraria UCSC.

Panel 1 – Focus su ricerca e sviluppo in agricoltura

Il primo panel vedrà ospiti Luca De Carlo Senatore (Presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), Vincenzo Colla (Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega Sviluppo economico e Green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca), Paolo Ajmone Marsan (Direttore della Scuola dottorato Sistema Agrisystem UCSC), Pier Sandro Cocconcelli (Preside della Facoltà Scienze Agrarie UCSC), Giuseppe Pulina (Prorettore dell’Università degli studi di Sassari, docente Etica e Sostenibilità).

Panel 2 – Il futuro del settore tra sfide e psicologia

Il secondo panel vedrà gli interventi di Giuseppe Romanini (Presidente di OI Pomodoro da Industria Nord Italia), Greta Castellini (Psicologia dei consumi e sostenibilità ambientale – Economia e Giurisprudenza – corso di Management per la sostenibilità), e i contributi video di Guendalina Graffigna (Psicologa dei consumi e della salute UCSC) e di alcuni studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Panel 3 – testimonianze dal territorio e filiere di qualità

Il terzo panel sarà un’interessante tavola rotonda con Luca De Carlo (Senatore, Presidente di Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), Marco Crotti (Presidente di Terrepadane), Cesare Baldrighi (Presidente di Origin Italia), Costantino Vaia (Amministratore delegato di Casalasco), Massimo Salvagnin (Confagricoltura Piacenza) e in collegamento Paolo De Castro (Presidente della Filiera Italia, prof. di Economia politica agraria Università di Bologna, già ministro Agricoltura ed europarlamentare).

La mattinata sarà coordinata da Claudia Vanni, giornalista Mediaset.