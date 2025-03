Ombre in scena: Teatro Gioco Vita allo Spazio Luzzati per la Cattolica

Divertimento e apprendimento: il teatro di ombre di Teatro Gioco Vita va in scena allo Spazio Luzzati per gli studenti e le studentesse del secondo e del terzo anno di Scienze della Formazione dell‘Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza.

Il teatro delle ombre è uno strumento importante per l’apprendimento dei bambini, perché stimola fantasia e immaginazione.

Nella mattinata di oggi, 21 marzo, gli studenti e le studentesse dell’Università Cattolica hanno partecipato partecipato a una visita animata condotta da Federica Ferrari, nell’ambito di una collaborazione avviata con Teatro Gioco Vita già dallo scorso anno per le attività di tirocinio del Corso di Laurea coordinato dal professor Pier Paolo Triani.

Il gruppo di studenti sta infatti conducendo un tirocinio con focus sulla scuola infanzia e primaria che si sviluppa sia in attività in Università sia nelle scuole del territorio e in altri luoghi che offrono laboratori, teatri, esperienze didattiche alle scuole stesse.

Nel corso della mattinata allo Spazio Luzzati hanno fatto visita anche il presidente di ATER Fondazione Natalino Mingrone e il direttore Antonio Volpone, a Piacenza per un incontro con i direttori artistici di Teatro Gioco Vita Diego Maj e Jacopo Maj e il consulente Roberto De Lellis.

ATER Fondazione è una Fondazione a partecipazione pubblica i cui Soci Fondatori sono la Regione Emilia-Romagna e numerosi Comuni capoluogo di provincia e di dimensioni medie e piccole che hanno sede sul territorio regionale. Con una lunga storia alle spalle come Associazione (Associazione Teatrale Emilia-Romagna) ATER è divenuta Fondazione nel 2020 attraverso un processo che ne ha ridisegnato le funzioni e gli obiettivi. Tra i suoi scopi principali la diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme: teatro, musica, danza, circo, cinema e audiovisivi; la crescita del pubblico e la formazione degli spettatori, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite; il supporto ai Soci nello sviluppo delle attività e nella diffusione della cultura teatrale; la promozione dei soggetti e delle produzioni di spettacolo emiliano-romagnoli a livello nazionale e internazionale.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI

IL SERVIZIO DI BARBARA BELZINI