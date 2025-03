Festival dell’Agricoltura, un successo l’evento nella capitale dell’oro rosso

Non si è ancora spenta l’eco del Festival dell’Agricoltura, andato in scena venerdì 21 marzo allo Spazio Rotative e organizzato da Libertà in collaborazione con l’università Cattolica. L’agricoltura del domani, che già oggi trova applicazione sia nella ricerca che nelle pratiche quotidiane, è stata il focus di incontri e panel di caratura nazionale sia per i temi trattati che per gli ospiti presenti sul palco e in sala.

Una novità per il territorio piacentino, fondamentale per fare il punto sulla innovazione in agricoltura – con particolare focus su pomodoro e latte – puntando su parole chiave come sostenibilità, corrette pratiche agricole, tecnologia, monitoraggio della qualità del lavoro, e agricoltura di precisione.

Tutto il Festival dell’Agricoltura andrà in onda questa sera su Telelibertà alle 21.30