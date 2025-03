Serra a Piacenza: “Serve difesa comune europea, non il riarmo degli stati”

“Europa sì, armi no, ma difesa comune europea sì” questo traspare maggiormente dalla serata di ieri, venerdì 21 marzo: un incontro con il giornalista e scrittore Michele Serra alla Cooperativa Infrangibile, moderato dal giornalista Marcello Tassi.

All’evento erano presenti più di cento persone, alcune delle quali hanno anche posto delle domande direttamente a Serra.

Il giornalista ha spiegato com’è nata l’idea della manifestazione di sabato 15 marzo a Roma, alla quale hanno partecipato 50mila persone.

Durante l’evento ha chiarito le sue perplessità sulle possibilità di dialogo con la Russia di Putin e gli Stati Uniti di Donald Trump.

Il pubblico era eterogeneo, infatti su alcuni temi come le politiche di riarmo europee voluto da Ursula von der Leyen, alcuni presenti hanno mostrato delle perplessità.

“Ho parlato con tante persone questa sera, alcune delle quali la pensano molto diversamente da me. Allo stesso tempo il confronto è positivo, come in questa occasione, e a sinistra occorrerebbe dialogare per trovare poi i punti in comune” queste le parole di Michele Serra.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI