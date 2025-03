Sport, musica e incontri: le attività gratuite per ragazzi con il progetto Vega

Sport, musica e intrecci di relazioni. Saranno queste le attività educative di strada in programma a Piacenza nell’ambito del progetto Vega, promosso dal Comune con il sostegno della Regione Emilia Romagna per la sicurezza urbana integrata.

Un intero calendario di eventi dedicati ai giovani che animeranno diversi spazi pubblici della città. Vega si rivolge in particolare ai gruppi di ragazze e ragazzi dagli 11 ai 29 anni che frequentano gli spazi aperti di quartieri cittadini, proponendo loro gratuitamente attività educative e sportive motivanti e coinvolgenti, per promuovere il benessere e lo sviluppo di competenze relazionali e di cittadinanza attiva e prevenire comportamenti scorretti o pericolosi.

Il calendario delle attività prevede la compresenza di proposte educative, animative e sportive in determinati punti della città, dalle 15.30 alle 18.30 (nei mesi estivi dalle 16 alle 19), fino alla fine di luglio. Ragazze e ragazzi troveranno nei loro luoghi di incontro diverse proposte, da quelle aggregative, partecipative ed educative a quelle sportive, dallo skate al rap, dalla boxe alla capoeira oltre a momenti di incontro con gli educatori.