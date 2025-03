Emergenza abitativa, 472 domande ma soltanto cento alloggi disponibili

Poche case Erp – un centinaio quelle assegnate lo scorso anno e in parte in assegnazione proprio in questo mese – a fronte di tante, troppe domande di alloggio: nella sola Piacenza, ben 472, di cui però 308 ammesse per avere i requisiti, mentre altre 164 ne sono prive. L’emergenza abitativa bussa alla porta. Restiamo a Piacenza. In questi giorni vengono date le chiavi di una quota di alloggi di edilizia popolare relativi all’ultimo bando 2024 (1° settembre -2 novembre), e intanto si apre il bando 2025 (1° marzo – 2 maggio) e riparte la faticosa corsa a presentare domande che si confrontano con la nuova modalità della piattaforma telematica. Il vero nodo è però un altro: l’emergenza casa torna con tutta la sua drammaticità. Ne parliamo con Marco Bergonzi, presidente di Acer Piacenza.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’