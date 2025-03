Educazione finanziaria, Lusardi: “I giovani devono investire sui loro talenti”

Come investire, in quali percorsi, come gestire le proprie finanze per farle fruttare.

Spesso i giovani si pongono queste domande dopo la scuola o dopo l’università, non avendo le conoscenze per poter essere indipendenti a livello finanziario.

A Palazzo Costa si è tenuto l’incontro organizzato da Pietro Bragalini, presidente di UPA Federimpresa, dal titolo “Educazione finanziaria e finanza nelle scuole” con ospite d’eccezione Annamaria Lusardi, docente della Stanford University, originaria di Piacenza.

“Il mondo della finanza cambia continuamente ed è molto difficile stare al passo. Purtroppo non possiamo affidarci solo al buon senso. Occorrono competenze specifiche e conoscenza. I giovani devono investire sui loro talenti e aggiornarsi di continuo” queste le parole di Annamaria Lusardi, la quale ha pubblicato il libro “Il sapere che conta. Come prendersi cura delle proprie finanze e fare scelte consapevoli”.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI