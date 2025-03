Emergenza affitti, a Piacenza più di mille famiglie hanno chiesto il bonus

Sull’orizzonte-casa si fanno avanti a “spallate” sia il problema del caro-affitti, sia la scarsità di aiuti per le famiglie, oltre a quella di alloggi popolari di cui Libertà ha dato conto ieri. Sull’affitto che colpisce studenti, nuclei familiari, lavoratori della logistica, ancora una volta si deve registrare la forbice fra domanda di bonus e possibilità di sostegno.

Stando ai dati regionali più recenti riferiti al 2024, le domande di bonus affitto, presentate di chi ha un Isee sotto gli ottomila euro, Piacenza conta 641 domande, Distretto di Levante 367, Distretto di Ponente 273. In tutto siamo a 1.281 richieste valide di chi non ce la fa a far quadrare i costi della casa, delle bollette e della vita.

Se poi scorporiamo quella parte di domande più povere, valide per il riparto dei fondi di chi sta addirittura sotto l’Isee di 6.400 euro – dati sempre riferiti nella determina regionale – sono ben 1.086 casi. A Piacenza parliamo di 523 famiglie, a Levante di 321 e a Ponente di 242.

Dunque più di mille famiglie sono in difficoltà a pagare l’affitto. La Regione lo scorso anno ha deliberato per la nostra provincia un soccorso che monetizzato è pari a 702mila euro. Ma pare che ci siano in previsione ulteriori stanziamenti per coprire altre richieste.