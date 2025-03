Piacenza Summer Cult 2025: da Nigiotti a Bertè e Venditti, festival sempre più ricco

Il Piacenza Summer Cult arricchisce il suo programma con nuovi nomi di rilievo, confermandosi alla sua terza edizione come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo dal vivo. Oggi, 24 marzo, a Palazzo Farnese, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle ultime novità del festival.

Tra gli annunci, spicca il volto del cantautore livornese Enrico Nigiotti, atteso il 20 giugno, mentre il 19 giugno saliranno sul palco quattro cabarettisti romagnoli d’eccezione: Giacobazzi, Cevoli, Pizzocchi e Vasumi. Un’altra novità è l’arrivo, il 9 luglio, di Gianluca Gotto, scrittore e viaggiatore, noto per il suo blog dedicato a viaggi e spiritualità, con lo spettacolo “Le domande che ti cambiano la vita”.

L’11 luglio sarà la volta di “Canto libero”, omaggio a Lucio Battisti. Tra gli eventi già confermati, troviamo Antonello Venditti (3 luglio) e Loredana Bertè (4 luglio), che si aggiungono a un cast prestigioso con Cristiano De André, Nino D’Angelo, Marco Masini, Francesco Gabbani, Alfa e Davide Van De Sfroos. Prevendite disponibili su Ticketone.it.

Grazie all’organizzazione di Com.Unica e Bewonder, in collaborazione con il Comune, la Fondazione di Piacenza e Vigevano e AD Management, il festival si distingue per una programmazione sempre più trasversale. “La collaborazione con Federalberghi – ha sottolineato l’assessore Christian Fiazza – permetterà di offrire pacchetti turistici dedicati ai visitatori, mentre grazie all’accordo con i Musei Civici di Palazzo Farnese, chi acquisterà un biglietto del festival potrà accedere alle collezioni del museo con una tariffa speciale di 1 euro”.

Anche Lorenzo Pronti di Com.Unica ha ribadito: “Il coinvolgimento delle attività commerciali, il turismo culturale e la qualità degli spettacoli renderanno questa edizione ancora più speciale. Il festival si concluderà con una festa finale il 16 luglio, con un ospite di rilievo che sarà svelato nei prossimi giorni”.

L’edizione 2025 segna un passo avanti anche sul piano organizzativo. La platea passa a 2mila posti a sedere, con la possibilità di ospitare fino a 3mila persone in piedi per tre concerti selezionati. Andrea Baldini di Bewonder ha sottolineato il potenziamento della comunicazione: “Abbiamo ampliato la copertura promozionale a 10 province limitrofe e rafforzato la presenza sui social per raggiungere tutto il Nord Italia. Il nuovo sito web, online nei prossimi giorni, offrirà informazioni dettagliate su parcheggi, accoglienza e attività in città”.

Anche il direttore dei Musei Civici, Angelo Iommelli, ha evidenziato il valore della collaborazione con il festival: “Grazie al sistema di posti numerati, gli spettatori potranno visitare le collezioni dei Musei Civici fino a poco prima dei concerti. Un’opportunità per arricchire l’esperienza del festival e avvicinare sempre più persone alla cultura”.