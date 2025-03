Sciopero dei metalmeccanici venerdì 28 marzo: “In piazza per il rinnovo del contratto”

Per venerdì 28 marzo le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil di Piacenza, hanno annunciato una giornata di sciopero di otto ore con una manifestazione nel cuore della città “per rivendicare – si legge in una nota – il diritto a un contratto collettivo nazionale giusto e dignitoso”.

A Piacenza, la giornata di sciopero inizierà con il concentramento alle 9.30 all’incrocio tra Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele, da dove partirà il corteo che si concluderà con un presidio davanti al Palazzo Cheope, sede di Confindustria Piacenza.

“La mobilitazione – prosegue la nota – fa parte dello sciopero nazionale proclamato unitariamente a seguito della rottura del tavolo di trattativa con Federmeccanica (Confindustria) e Unionmeccanica (Confapi), che hanno respinto le richieste dei lavoratori e proposto una contropiattaforma inaccettabile. Le proposte avanzate dalla controparte puntano a modificare le regole contrattuali in vigore, lasciando gli aumenti salariali legati esclusivamente all’inflazione e mettendo a rischio il potere d’acquisto dei metalmeccanici. Di fronte a questa chiusura, i sindacati proseguono la mobilitazione per ottenere aumenti salariali certi, il miglioramento delle condizioni di lavoro e il rafforzamento dei diritti. La riuscita degli scioperi precedenti e l’alta partecipazione dei lavoratori dimostrano la determinazione a proseguire la lotta fino alla riapertura di un negoziato serio e concreto. Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil invitano tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici a partecipare compatti alla manifestazione per ribadire con forza che il rinnovo del contratto nazionale non può essere rimandato e che i diritti non si svendono”.