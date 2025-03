Il Pug si presenta alla città: incontro pubblico e dibattito a Palazzo Gotico

E’ confermato per mercoledì 26 marzo alle 17.30, nel salone monumentale di Palazzo Gotico, il primo incontro pubblico di presentazione, alla città, della proposta del nuovo Piano urbanistico generale di Piacenza. In apertura, interverranno la sindaca Katia Tarasconi, il direttore generale del Comune Luca Canessa, l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini e il dirigente del settore Pianificazione Strategica Massimo Sandoni.

la presentazione

Seguirà l’illustrazione generale dei contenuti e delle strategie del PUG, unitamente alla presentazione della nuova struttura del Piano, a cura dell’architetto Fabio Ceci, coodinatore del team di pianificazione e dei colleghi che hanno lavorato con lui: l’architetto Luca Pagliettini, gli urbanisti Fabio Vanin e Alex Massari, l’urbanista ed esperto in processi partecipativi Andrea Panzavolta.

il dibattito

In conclusione spazio al dibattito e alle domande del pubblico presente. Grazie alla collaborazione con gli Ordini professionali di Architetti, Ingegneri e Geometri, ai partecipanti iscritti alle rispettive categorie verranno riconosciuti i crediti formativi.

L’incontro a Palazzo Gotico è il primo di una serie di appuntamenti divulgativi e di approfondimento rivolti alla collettività, in concomitanza con l’avvio della fase di raccolta delle osservazioni alla proposta di Pug che si apre proprio mercoledì 26 marzo, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, per una durata di 120 giorni sino al 24 luglio prossimo.

la documentazione

Nella sezione dedicata del sito web comunale – www.comune.piacenza.it/pug – si può accedere a tutta la documentazione utile e al calendario completo dei prossimi eventi già in calendario, tra il 1° aprile e il 6 maggio, nei diversi quartieri e nelle frazioni, mentre sul sito www.prospettivapiacenza.it, che riprende il nome dell’omonima campagna di comunicazione istituzionale dedicata al nuovo Piano urbanistico generale, sono illustrate con un linguaggio non tecnico, accessibile a tutti, le strategie e le prospettive che la proposta di PUG esprime.