Job Day all’Alberghiero, per aiutare gli studenti a scegliere il lavoro dopo la scuola

Cosa fare dopo la scuola? Una domanda che molti studenti si pongono e che spesso porta a incertezze sul futuro. In questo contesto, il Job Day si rivela un’occasione fondamentale per orientarsi e scoprire le opportunità professionali che li attendono. L’Istituto Alberghiero di Piacenza ha risposto a questa esigenza con un evento organizzato lunedì 24 marzo in aula magna.

“Si tratta di un’ulteriore iniziativa messa in campo dalla scuola – ha affermato il dirigente scolastico Alberto Mariani – per permettere al mondo del lavoro di entrare in contatto con le dinamiche motivazionali degli studenti, offrendogli l’opportunità di confrontarsi con le possibili carriere future.”

Le classi quarte e quinte hanno avuto l’opportunità di incontrare una serie di aziende in aula magna, ognuna pronta a proporre percorsi formativi e lavorativi diversi. È stato un momento prezioso per porre domande, raccogliere informazioni e ricevere consigli utili per il futuro professionale.

incontri con le aziende

Questa prima edizione del Job Day ha visto la partecipazione di una decina di aziende, ciascuna con uno stand informativo. Tra le realtà presenti, World Promotion (Italia In), specializzata nel marketing e nella promozione di eventi turistici e alberghieri; Hotel Programme, che promuove esperienze lavorative all’estero (Francia, Germania, Irlanda, Spagna); TomItaly, specializzata in preparazioni gastronomiche per celiaci servite su truck food; Il Viaggio, impresa sociale e birrificio con finalità sociali a Veano di Vigolzone; Bellatrix e Parcs Hotel, una catena di hotel sul lago di Garda, all’Isola d’Elba e in Sicilia; Wannabe, agenzia di animazione turistica; Alma, scuola internazionale di cucina italiana a Colorno, punto di riferimento per la formazione dei futuri chef; ITS Food and Tech, che offre percorsi formativi avanzati per l’industria alimentare e tecnologica; Manpower, agenzia specializzata nel recruiting per il settore turistico e alberghiero; e Activa s.r.l., che gestisce centri sportivi e recluta animatori e figure dedicate all’accoglienza e al servizio. Uno spazio è stato anche dedicato ad Andrea Fagnoni, consulente e coach nel settore food & beverage, che ha condiviso la sua esperienza di supporto a professionisti e aziende del settore. Fagnoni è inoltre coinvolto come specialista nell’area “mixology” presso la Meazza Academy.

progetti erasmus

Inoltre, è stato riservato uno stand ai progetti Erasmus, che la scuola porta avanti da anni, sia attraverso i PCTO che come esperienze post-diploma. In particolare, alcuni studenti che hanno partecipato negli anni scorsi ai programmi Erasmus di quattro mesi (Beatrice Chiroli, Rebecca Poggi e Giacomo Nazzari) hanno avuto l’opportunità di raccontare la loro esperienza. Chi meglio di loro, infatti, per condividere con i compagni come è andata? “Vorrei un altro Erasmus, partirei domani stesso”, è una delle dichiarazioni più ricorrenti.

le testimonianze degli studenti

I futuri maturandi si sono trovati di fronte a una varietà di opportunità. Alcuni hanno già deciso di entrare nel mondo del lavoro, sognando di lavorare in un grande hotel o in un ristorante stellato per acquisire esperienza sul campo. “Voglio mettermi subito alla prova, imparare dai migliori e crescere professionalmente”, racconta uno di loro, che ha trovato il Job Day particolarmente utile per entrare in contatto con aziende in cerca di personale e comprendere le competenze richieste. Per altri, un ambiente di lavoro ideale è dinamico e stimolante, dove poter perfezionare le proprie abilità culinarie.

Una studentessa ha invece scelto di proseguire gli studi e iscriversi a Scienze e Tecnologie Alimentari: “Mi affascina tutto ciò che riguarda la qualità e la sicurezza del cibo, voglio approfondire questi aspetti e magari lavorare nella ricerca”. Ha trovato sorprendente la varietà di opportunità offerte dal Job Day e non si aspettava che così tante aziende fossero interessate anche ai percorsi universitari. Tra cinque anni, si immagina a lavorare nello sviluppo di nuovi prodotti alimentari, magari in un’azienda innovativa.

Un altro studente ha rivelato: “Non avevo mai pensato di lavorare all’estero, ma dopo aver parlato con alcune aziende, ora sto seriamente considerando questa possibilità”.

Queste testimonianze evidenziano come il Job Day sia una risorsa fondamentale per aiutare gli studenti a orientarsi nel loro futuro, qualunque sia la scelta che decideranno di intraprendere.