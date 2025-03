Pastaio e imprenditore: ospite a “Lo Specchio” Alessandro Groppi

Piacenza è una terra di tradizioni e sapori autentici, custode di una cultura gastronomica che si tramanda di generazione in generazione. Nella puntata de Lo Specchio di Piacenza, in onda stasera alle 20.30 su Telelibertà, racconteremo una storia di passione, innovazione e crescita imprenditoriale. Ospite di Nicoletta Bracchi sarà Alessandro Groppi, mastro pastaio e oggi imprenditore di successo con il Pastificio Groppi.

Una passione artigiana

La sua è una storia che affonda le radici nel passato: una tradizione artigiana che si tramanda da più generazioni. Partito dal mondo della panificazione, Alessandro, con grande lungimiranza, rilancia l’attività di famiglia e fonda il Pastificio Groppi, specializzandosi nella produzione di pasta piacentina surgelata.

Nel corso della puntata parleremo delle sfide affrontate nel passaggio da artigiano a industriale per un lavoro che mantiene ancora una forte componente manuale, come la chiusura dei tortelli con la coda. Approfondiremo inoltre il legame con la tradizione culinaria piacentina e il ruolo che le materie prime locali giocano nella qualità del prodotto finale.

Quali sono i formati più amati dai clienti? Qual è il segreto per una pasta fresca che rispetta la tradizione pur guardando al futuro? E il legame con Piacenza? Non mancheranno immagini d’epoca per un racconto che attraversa oltre un secolo.

Per rivedere la puntata

Le puntate de Lo specchio di Piacenza sono disponibili sul sito on demand di Telelibertà.