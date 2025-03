Piacenza 360: la mappa virtuale per esplorare la città da ogni angolo del mondo

Immaginate di trovarvi in cima a Palazzo Gotico, guardando la città che si stende davanti a voi, con i suoi secoli di storia racchiusi tra i vicoli e monumenti. Ora pensate di poter vivere questa esperienza senza dover muovere un passo.

È questo il cuore pulsante di “Piacenza 360 – La scoperta della città millenaria”, un innovativo progetto multimediale che apre le porte virtuali della nostra città a chiunque, ovunque nel mondo. Un viaggio alla scoperta del nostro patrimonio artistico, storico e culturale, che consente di esplorare, con un semplice click, alcuni dei monumenti più significativi di Piacenza.

Il punto di partenza di questa esperienza è la vista panoramica sulla città dalla torretta di Palazzo Gotico. Una volta collegati al sito www.piacenza360.it, i visitatori sono accolti da una vista a 360 gradi in altissima definizione, una sfera digitale che restituisce l’immagine di Piacenza in tutta la sua magnificenza. Da questa panoramica, gli utenti possono scegliere di esplorare oltre 150 punti informativi, ognuno dei quali corrisponde a una scheda dettagliata che ne descrive la storia, l’architettura, i significati. Dietro questo straordinario lavoro si trova Marco Stucchi, curatore della parte digitale, mentre l’aspetto storico-scientifico è stato affidato a Valeria Poli, che ha arricchito il progetto con una solida ricerca.

Ma Piacenza 360 non si ferma alla vista panoramica: l’esperienza virtuale offre anche la possibilità di entrare, a livello digitale, nei monumenti, nei palazzi e negli edifici religiosi della città. Grazie a immagini sferiche a 360 gradi, i visitatori possono passeggiare nelle chiese, ammirare le sale dei palazzi storici e immergersi in angoli di Piacenza che, magari, non hanno mai avuto l’occasione di esplorare. Un’esperienza coinvolgente e altamente interattiva, che porta la storia della città fuori dai suoi confini fisici.

Questo progetto, che ha un valore complessivo di 30mila euro, nasce grazie all’iniziativa del Comune di Piacenza, con il fondamentale supporto della Banca di Piacenza e della Fondazione di Piacenza e Vigevano. La collaborazione con il Caseificio Valcolatte ha permesso di arricchire ulteriormente questa offerta culturale, rendendo Piacenza 360 un’esperienza accessibile a tutti, in qualsiasi parte del mondo e su qualsiasi dispositivo. Insomma, una porta aperta sulla storia, che non ha confini.