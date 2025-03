Polisportivo, dalla Regione 1,5 milioni al Comune. ”Passo avanti fondamentale”

La Regione Emila Romagna ha accolto la richiesta di finanziamento avanzata dal Comune di Piacenza per la riqualificazione degli impianti sportivi del centro “Franzanti” di largo Anguissola. Si tratta di un finanziamento in partenariato pubblico-privato del valore di 1,5 milioni di euro, che rientra in un investimento più ampio che comprende anche interventi a Fidenza e e Traversetolo, in provincia di Parma.

“Si tratta di una prima sperimentazione che ha prodotto risultati interessanti e che apre nuove prospettive territoriali nel campo dell’impiantistica sportiva – ha spiegato l’assessore regionale allo Sport Roberta Frisoni – Tre progetti importanti per le rispettive comunità, ai quali siamo orgogliosi di poter contribuire. Un impegno che prosegue da parte della Regione per migliorare la rete degli impianti sportivi: campi da gioco, piscine, palazzetti, palestre, più belli, funzionali e sicuri.

L’intervento di piacenza

Punta a un generale intervento di rifunzionalizzazione dell’area e dei suoi impianti il progetto per la riqualificazione e gestione del centro polisportivo “E. Franzanti” di Piacenza che, a fronte di un costo complessivo di 17 milioni di euro può contare su un contributo della Regione di 1,5 milioni. Tra gli interventi previsti la realizzazione di un nuovo centro natatorio con relativi edifici a uso spogliatoio e servizi, la ristrutturazione della piscina olimpionica, un nuovo centro medico con palestra, un asilo nido.

la soddisfazione dell’amministrazione comunale

“Un altro passo avanti concreto verso il nuovo Polisportivo di Piacenza – è il primo commento della sindaca Katia Tarasconi -. Si tratta di un’opera a cui teniamo moltissimo, destinata non solo a rivoluzionare in meglio la vita di chi pratica sport a tutti i livelli ma anche, più in generale, a cambiare il volto dell’intera città che finalmente oggi è davvero più vicina ad avere una dotazione di impianti sportivi degna di un capoluogo moderno e all’avanguardia come vogliamo che sia Piacenza”.

“Un passo avanti fondamentale – si legge nella nota – perché ora, grazie al finanziamento di un milione e mezzo di euro appena concesso dalla Regione Emilia-Romagna, il Comune potrà procedere speditamente nell’iter procedurale previsto”.

“Un grande grazie alla Regione dunque – aggiunge la sindaca – e in particolare all’assessora allo Sport Roberta Frisoni che qualche giorno fa ho avuto il piacere di incontrare durante la sua prima visita istituzionale a Piacenza: finanziare con il massimo importo possibile la riqualificazione del nostro Polisportivo sulla base di un progetto di partenariato pubblico-privato, significa avere uno sguardo lungimirante e una visione innovativa. Una visione che, come amministrazione comunale, ci vede in assoluta sintonia e ci ha portati a lavorare per offrire ai piacentini impianti sportivi comunali di alto livello”.