Bullismo e disagio adolescenziale: questa sera a On Er su Telelibertà

Ne parlano le serie tv; ne parlano troppo spesso i giornali; è un tema ancora troppo attuale: il bullismo fra i ragazzi. E quando si parla di questo argomento viene facile parlare anche dei social e dell’utilizzo che ne fanno i ragazzi. E di bullismo che si trasforma troppe volte in cyberbullismo. Di questi temi, ma anche del malessere giovanile, del disagio che i ragazzi, in particolare adolescenti, vivono oggi, ha parlato la garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza Claudia Giudici, ospite di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna in onda questa sera su Telelibertà dopo il TGL.

gli altri temi della puntata

Ma non è mancata la politica, nell’ultima puntata di On ER: la commissione Sanità ha discusso il tema del fine vita. La richiesta che arriva è quella di avere una legge nazionale, uguale per tutte le regioni. Invece, in commissione Politiche economiche, il vicepresidente dell’Emilia-Romagna Vincenzo Colla ha presentato il programma di lavoro dei prossimi anni in tema di sviluppo economico e politiche energetiche. In commissione Territorio l’assessore al Bilancio Davide Baruffi ha confermato gli investimenti per le aree più colpite dall’alluvione del 2023 e del 2024, mentre l’assessora Gessica Allegni ha presentato gli obiettivi di mandato sui parchi dell’Emilia-Romagna. Fra le linee guida è previsto il raggiungimento dei target europei per le aree protette, la creazione del Parco nazionale del Delta del Po oltre a una maggiore valorizzazione del patrimonio forestale.