Il gemellaggio tra il liceo Gioia e gli studenti spagnoli seguendo il filo della musica

Il sottile filo della musica lega gli studenti del liceo Gioia di Piacenza e quelli dell’istituto Juan de la Cierva y Cordoniu di Totana. Gli alunni spagnoli sono arrivati in città in questi giorni, ospiti del Gioia nell’ambito del Programma Erarmus +, per conoscere da vicino la cultura del nostro Paese.

Non poteva mancare il tradizionale saluto da parte dell’amministrazione comunale, che li ha accolti in municipio per un saluto della sindaca Katia Tarasconi e dell’assessore alle politiche giovanili e Agenda 2030 Francesco Brianzi.

“L’incontro in Comune è un momento istituzionale molto importante per noi – ha spiegato il professor Franco Marzaroli del Gioia – che serve per presentare gli studenti stranieri alla città. A Piacenza abbiamo invitato 27 studenti, accompagnati da due docenti, arrivati con questo scambio culturale e che le istituzioni hanno voluto incontrare per un saluto. La loro scuola ha nel programma educativo un percorso musicale e per questo motivo abbiamo pensato di organizzare un bell’evento al quale invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: sarà appunto un concerto congiunto in programma per venerdì sera alle 20.00 al Conservatorio Nicolini dove le due formazioni musicali, la nostra e quella degli studenti spagnoli, si esibiranno insieme per mostrare la loro bravura. Ovviamente, in futuro avverrà il percorso inverso visto che anche la nostra orchestra andrà in Spagna tra circa 15 giorni e parteciperà a eventi simili a questo”.