Nel Pug la Piacenza del futuro: “Corridoi ambientali, innovazione e sicurezza”

“Affrontare le criticità del nostro tempo a partire dal cambiamento climatico potenziando i corridoi ambientali valorizzando il territorio rurale e, soprattutto, migliorando il tessuto costruito già esistente”. Sono le parole dell’architetto Fabio Ceci, coordinatore del team di pianificazione del Pug: piano urbanistico generale presentato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, di fronte alla platea di Palazzo Gotico.

La Piacenza del futuro

Per una Piacenza ecologica, attraente, innovativa e affidabile: i quattro pilastri che definiscono l’ambizioso progetto che ha il compito di ridisegnare la Piacenza del futuro. “A differenza dei piani che fino adesso si sono occupati della crescita urbana e di nuove espansioni – spiega Ceci -, questo piano pensa soprattutto di valorizzare il patrimonio già esistente con un’attenzione particolare al verde urbano e alla valorizzazione del commercio cittadino”.

Il progetto, dopo essere stato presentato la settimana scorsa in consiglio comunale, è ora pronto a mostrarsi ai cittadini che nei prossimi mesi avranno la possibilità di proporre modifiche e osservazioni. “Inizia una nuova fase – precisa l’assessora alla Pianificazione per lo sviluppo urbano Adriana Fantini -. L’obiettivo è quello che questa proposta di piano possa migliorare e affinarsi grazie al contributo di associazioni di categoria, imprese e cittadini”. “Sono molto contenta e onorata di essere qui alla presentazione di un lavoro che è nato insieme alla nostra amministrazione – le fa eco la sindaca Katia Tarasconi -. Il Pug è uno strumento diverso e complesso che guarda al futuro della nostra città. Davanti a noi 120 giorni per fare osservazioni sul piano. Ci sarà tutto il tempo per capire insieme cosa migliorare”.

Per io direttore generale del Comune di Piacenza Luca Canessa “davanti a noi c’è un piano strategico che traccia un percorso di sviluppo urbanistico e socio economico – le sue parole -. Città ecologica, attraente, innovativa e affidabile: sono quattro temi a cui dobbiamo conferire un equilibro nella città del domani. Una città inclusiva e sicura”.

Come partecipare alla discussione sul Pug

Nell’arco dei prossimi 120 giorni, sino al 24 luglio 2025, chiunque potrà esprimere le proprie considerazioni utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web comunale, da riconsegnare con una delle seguenti modalità: via mail, all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]; tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indiirzzata all’Ufficio Protocollo, viale Beverora 57, 29121 Piacenza; direttamente presso gli sportelli polifunzionali Quic, negli orari di apertura: il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, sabato dalle 8.15 alle 12.15. E’ necessario riportare sempre, nell’oggetto, la dicitura “Osservazione PUG”.

Durante il periodo di deposito, i funzionari dell’Ufficio di Piano saranno a disposizione della cittadinanza il martedì mattina dalle 9 alle 13 per informazioni e supporto nella compilazione delle osservazioni, previo appuntamento da concordare scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0523-492243.

i prossimi appuntamenti

Nella sezione dedicata del sito web comunale – www.comune.piacenza.it/pug – si può accedere a tutta la documentazione utile e al calendario completo dei prossimi incontri pubblici già in calendario, tra il 1° aprile e il 6 maggio, nei diversi quartieri e nelle frazioni, tutti con inizio alle 20.30: martedì primo aprile all’Auditorium Sant’Ilario, con focus sull’area interna alla cerchia muraria dell centro storico e il Cheope; martedì 8 aprile nell’aula magna della scuola Calvino di via Boscarelli, per la zona di Sant’Antonio, Infrangibile, Borgotrebbia e Veggioletta; martedì 15 aprile al Centro per le Famiglie, Galleria del Sole alla Farnesiana, includendo anche Baia del Re e San Lazzaro; martedì 22 aprile nel salone parrocchiale di San Giuseppe Operaio per la zona di viale Dante, via Veneto, Piacenza Sud, Galleana e Stadio; martedì 29 aprile nel salone parrocchiale della Besurica, ricomprendendo anche Quarto, Vallera, Pittolo e La Verza; martedì 6 maggio alla ex scuola primaria di Mortizza, per le frazioni di Roncaglia, Gerbido, Mortizza, Bosco dei Santi, I Vaccari, Mucinasso e Montale.

Sul sito www.prospettivapiacenza.it, che riprende il nome dell’omonima campagna di comunicazione istituzionale dedicata al nuovo Piano urbanistico generale, sono illustrate con un linguaggio non tecnico, accessibile a tutti, le strategie e le prospettive che la proposta di PUG esprime.